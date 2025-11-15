33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

Aydın'da hakkında toplamda 33 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan bir firari, kendisini yakalamak için evinde arama yapan polislerin samimi sohbeti ve esprilerine dayanamayıp attığı kahkaha sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın, kaldığı adrese yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, adreste yaptıkları detaylı aramada şahsın izine rastlayamadı.

KAHKAHA ATINCA YAKAYI ELEVERDİ

Arama sırasında polis memurları arasında samimi bir sohbet başladı. Bu sırada, saklandığı yerden polislerin muhabbetini dinleyen firari M.A., bir anda gelen bir espriye dayanamayarak yüksek sesle kahkaha attı. Yakalanan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.