31 Mayıs Bebek sahilinde neler oldu, tüm olaylar nelerdir? (2 Farklı Skandal) 31 Mayıs Salı 2022 Bebek sahilinde yaşanan gelişmeler nelerdir? - Haberler

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Peki, 31 Mayıs Bebek sahilinde neler oldu, tüm olaylar nelerdir? 31 Mayıs Salı 2022 Bebek sahilinde yaşanan gelişmeler nelerdir?

31 MAYIS BEBEK SAHİLİNDE NELER OLDU? (1. SKANDAL)

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğuna vurgu yapıldı.

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN İLİŞKİYE GİRDİLER

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

31 MAYIS BEBEK SAHİLİNDEKİ 2. SKANDAL OLAY!

Türkiye, İstanbul Bebek'te çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin skandal görüntülerini konuşurken, aynı bölgeden mide bulandıran bir video daha internete düştü. Çıplak bir şekilde bankta yatan şüpheli, görüntülerin infial yaratması sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Adli soruşturma başlatılan şahsın 6 suç kaydı bulunduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Sosyal medya bugün İstanbul Bebek sahilinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor. Sabah saatlerinde internete düşen ve bir çiftin çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri videonun infial yaratması sonrası iki şüpheli polis görevlileri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEK'TEN BİR SKANDAL GÖRÜNTÜ DAHA

Günün ilerleyen saatlerinde ise yine Bebek'ten bir mide bulandıran görüntü daha internete düştü. Çırılçıplak şekilde banka uzanan bir kişinin elinde sigarasıyla oldukça rahat bir şekilde görüntülendiği videonun da sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen emniyet, şüpheli M.Ç.'yi aynı bölgede gözaltına aldı.

6 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hakkında adli soruşturma başlatılan M.Ç.'nin "kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama" gibi 6 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilirken, Emniyet görevlileri tarafından yapılan mülakatlarda şüpheli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

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