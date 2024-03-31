31 MART SEÇİM SONUÇLARI İL VE İLÇELER | Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? 81 il 973 ilçe Haberler.com seçim sonuçları!

Yerel Seçim sonuçları il, ilçe açıklandı mı ve 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. 31 Mart yerel seçim sonuçları, 81 il ve 973 ilçe için halk sandık başına gitti. Haberler.com üzerinden seçim sonuçlarına ulaşabilir ve detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Peki, YSK seçim sonuçları açıklandı mı? 81 il 973 ilçe Haberler.com seçim sonuçları! Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da, diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi. Sonuçlar, seçmenlerin oyunu kimlere verdiğini ve hangi partinin hangi il ve ilçelerde öne çıktığını gösteriyor.

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SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.