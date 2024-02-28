31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken İstanbul'da yapılan son ankette yüzde 41.9'luk kesim tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken, Murat Kurum'a destek vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 40.8 olarak belirlendi. Peki,İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Detaylar haberimizde...

İMAMOĞLU MU KURUM MU?

Kararsızlar/oy kullanmayacağım/cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.8'lik kesim ise sandıkta tercihinin Murat Kurum olacağını belirtti.

ANKET SONUÇLARI NASIL?

İşte anketten çıkan sonuç;

AK Parti (Murat Kurum): %40.8

CHP (Ekrem İmamoğlu): %41.9

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): %4.5

İYİ Parti (Buğra Kavuncu): %3.6

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): %2.9

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): %2.5

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9

Saadet Partisi (Birol Aydın): %0.5

Diğer: %2.4

Ekrem İmamoğlu

Murat Kurum