31 MART 2024 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI | Tekirdağ'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Tekirdağ'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Cüneyt Yüksel, CHP'den adayı Candan Yüceer ve İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever yarıştı. Peki, Tekirdağ'da hangi parti, kim önde? Tekirdağ AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

TEKİRDAĞ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Tekirdağ Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel, CHP'nin adayı Candan Yüceer, İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

TEKİRDAĞ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tekirdağ Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel, CHP'nin adayı Candan Yüceer ve İYİ Parti'nin adayı Mehmet İlker Atasever kıyasıya bir mücadele veriyor.

Tekirdağ Belediye Başkan adayları oy dağılımı: