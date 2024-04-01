31 Mart 2024 Seçimi Ankara Belediye Başkanı CHP Mansur Yavaş oldu! Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında?

31 Mart Ankara Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Ankara Belediye Başkanı'nın kim oldu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte, Ankara Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %60,35 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Mansur Yavaş Belediye Başkanı seçildi. Peki, Mansur Yavaş kimdir?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti - Turgut Altınok

CHP - Mansur Yavaş

İYİ Parti - Cengiz Topel Yıldırım

Yeniden Refah Partisi - Suat Kılıç

Memleket Partisi - Zafer Burak Hasar

DEM Parti - Gültan Kışanak

Zafer Partisi - Hüseyin Bartu Soral

ANKARA AK PARTİ MANSUR YAVAŞ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yerel Seçim sonuçları için 31 Mart Pazar günü sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Adayların oy dağılımı şu şekilde:

CHP'nin adayı Mansur Yavaş %60,35 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Turgut Altınok %31,69 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç %3,12 oy aldı.

İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım %0,90 oy aldı.

Zafer Partisi'nin adayı Hüseyin Bartu Soral %1,50 oy aldı.

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MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 Beypazarı'nda doğmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı, eski Beypazarı belediye başkanı ve avukat. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti.

1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu. 2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.Seçimi çok az farkla kaybetmiştir. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmiştir. Yavaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı oldu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı oldu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.