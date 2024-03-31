31 MART 2024 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi parti önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. İstanbul'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu yarıştı. Peki, İstanbul'da hangi parti, kim önde? İstanbul'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

İSTANBUL YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Murat Kurum, CHP'den Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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İSTANBUL 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor. İstanbul'da açılan sandık oranı %30 olarak açıklandı.

İstanbul Belediye Başkan adayları oy dağılımı: