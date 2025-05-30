30 MAYIS TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 Cuma akşamı yayın akışı
30 Mayıs TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağından gece yayınlarına kadar birbirinden farklı dizi, film ve programlarla dolu olan 30 Mayıs TV yayın akışı, kanalların güncel içeriklerini öğrenmek isteyenler için oldukça önemli. Peki, 30 Mayıs TV yayın akışı detaylarında neler var?
Bugün televizyon ekranlarında neler olacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, 30 Mayıs TV yayın akışı listesini araştırıyor. Hem haber programları hem de eğlence içerikleriyle dolu olan 30 Mayıs TV yayın akışı, izleyicilere oldukça zengin seçenekler sunuyor. Özellikle akşam kuşağındaki diziler ve filmler dikkat çekiyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Babamın Hazinesi
22:20 Kod 355
KANAL D YAYIN AKIŞI
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Çift Kişilik Oda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
22:30 Çift Kişilik Oda
23:45 Orta Sayfa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
02:40 Hasret
04:30 Kaderimin Oyunu
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025