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30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor?

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30 Ekim tarihinde okulların tatil olup olmadığı, resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor?

30 Ekim okullar tatil mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından gelen 30 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. 2024 yılında 29 Ekim hangi güne denk gelecek? 30 Ekim tatil olacak mı? İşte detaylar...

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor?

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil 29 Ekim'in ardından sonra erer. 30 Ekim günü resmi tatil değildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2024 yılında 29 Ekim Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 29 Ekim Salı günü resmi tatildir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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