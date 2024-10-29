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30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?
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30 Ekim 2024 tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor. Resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi 2024? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?

30 Ekim 2024 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler arasında merak konusu haline geldi. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bu tarihin tatil edilip edilmeyeceği hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi 2024? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Detaylar haberimizde...

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2024?

30 Ekim Çarşamba günü resmi tatil değildir. Okullar ve iş yerleri yarın açık olacak.

30 Ekim 2024 Okullar Tatil Mi? Bilgilendirme!

30 EKİM ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim'in de tatil olup olmayacağı merak ediliyor fakat 30 Ekim tatil değildir. 30 Ekim Çarşamba günü okullar eğitime devam edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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