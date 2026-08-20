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30 bin okul güvenlik görevlisi görev başında

30 bin okul güvenlik görevlisi görev başında
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Yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliği için TYP kapsamında 30 bin güvenlik görevlisi atanacak. Kontenjanlar illere dağıtıldı, deprem bölgesine yüksek pay ayrıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin okul güvenlik görevlisi görevlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu kontenjanlar 81 ile dağıtıldı. En yüksek pay 3 bin 13 kişiyle İstanbul'a ayrılırken, onu bin 628 kişiyle Ankara, bin 242 kişiyle İzmir ve 937 kişiyle Konya izledi.

Deprem bölgesine de yüksek kontenjan ayrıldı. Şanlıurfa'ya 805, Kahramanmaraş'a 628, Gaziantep'e 775, Adana'ya 788, Diyarbakır'a 776 ve Hatay'a 553 kişilik kontenjan verildi. Van'da 812, Bursa'da 736, Antalya'da 691, Kocaeli'de 635 ve Mersin'de 631 kişi görevlendirilecek. En düşük kontenjan ise 58 kişiyle Tunceli'ye ayrıldı.

Görevliler, okul yönetiminin belirlediği güvenlik planı doğrultusunda okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarını gözetecek. Şüpheli durumlarda okul yönetimini bilgilendirerek kolluk birimleriyle iletişim kurulmasını sağlayacak. Okullar ile polis merkezi veya jandarma birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Acil durumlarda görevliler vakit kaybetmeden en yakın kolluk birimine ihbarda bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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