30 Ağustos sağlık ocakları açık mı? 30 Ağustos'ta aile hekimleri çalışıyor mu?

30 Ağustos sağlık ocakları açık mı sorusu, tatil planı yapan ya da tıbbi işlemlerini bu tarihe denk getiren vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Aile sağlığı merkezlerinden hizmet almak isteyenler, bu resmi tatilde sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos sağlık ocakları kapalı mı sorusunun cevabı, Türkiye genelindeki tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Peki, 30 Ağustos'ta aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık hizmeti alınabilir mi? Detaylar haberimizde…

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatiller kapsamında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 30 Ağustos günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Aile hekimleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

30 AĞUSTOS AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Bu tarihte aile hekimi hizmeti alınamayacak, reçete yazdırılamayacak ve poliklinik hizmetleri verilmeyecektir.

