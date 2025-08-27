Ay sonuna yaklaşırken, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı konusu yeniden gündeme geliyor. Tatil planı yapan birçok kişi, bu özel günün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. 30 Ağustos hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı, Türkiye'de her yıl 30 Ağustos'ta resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, devlet tarafından tatil ilan edildiği için okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı için izin anlamına gelir. Vatandaşlar, bu önemli günü çeşitli törenler ve etkinliklerle kutlarken, günlük yaşam da resmi tatil dolayısıyla geçici olarak durur. Böylece 30 Ağustos, hem tarihi bir zaferin anılması hem de ülke genelinde resmi bir tatil olarak önemli bir yer tutar.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Yarım gün mesai yapan kamu kurumları için bu gün resmi tatil olarak kabul edilirken, özel sektörde çalışanlar ise mesai yapmaları halinde ek mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Bu durum, kamu ve özel sektör çalışanları için farklı tatil ve çalışma uygulamalarının geçerli olacağı anlamına gelmektedir.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ağustos'ta yarım gün tatil olup olmadığı konusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ancak 29 Ağustos resmi tatil sayılmamakta ve yarım gün tatil uygulaması da uygulanmamaktadır. Çalışanlar, bu tarihte normal mesai saatlerinde görevlerine devam edeceklerdir. Öte yandan, resmi tatil olan 30 Ağustos'ta ise tam gün izin verilmektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ HANGİ KURUMLAR KAPALI?