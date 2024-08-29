30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?
30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, özel sektörün çalışıp çalışmayacağı ve sağlık hizmetlerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?
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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanan bir resmi tatildir.