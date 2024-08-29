30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanan bir resmi tatildir.

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cuma günü eczaneler kapalı olacak.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta devlet daireleri, resmi kurumlar ve birçok özel sektör kuruluşu genellikle kapalıdır.

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

30 Ağustos'ta hastaneler açık olacaktır fakat sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Acil servisler 7-24 hizmet vermeye devam edecektir.