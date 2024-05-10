30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 2024 resmi günler takvimi!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle sebebiyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. 2023 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, tatil günleri belli oldu. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 2024 resmi günler takvimi! İşte detaylar…
30 Ağustos resmi tatil mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 2024 resmi günler takvimi!
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
2024 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar
Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı