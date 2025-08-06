Her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı, birçok kişinin iş ve seyahat planlamasını doğrudan etkiliyor. "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arayanlar için bu yılın tatil takvimi netleşti. Peki, 30 Ağustos 2025 günü kamu kurumları, bankalar ve okullar açık mı? "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi bayramlar kapsamında yer alır ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanır. Bu kapsamda tüm kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olur.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos, Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu nedenle resmi tatil hafta sonu ile birleşiyor. Ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çalışanlar için ek bir tatil günü anlamına gelmiyor. Resmi tatil hakkı kullanılmakla birlikte, zaten hafta sonu tatiline denk gelmiş oluyor.