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30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 30 Ağustos tarihine denk geliyor. 30 Ağustos'ta kütüphaneler kapalı mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi bir tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün nedeniyle devlet kütüphaneleri genellikle kapalıdır. Peki, 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devlet kütüphaneleri kapalıdır. Özel ve üniversite kütüphanelerinin durumunu öğrenmek için doğrudan iletişim kurmanız tavsiye edilir.

Bazı küütphaneler kapalı, bazıları açık bazıları ise kısmi bölümleri açık olarak hizmet verebilmektedir.

30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı?

MİLLİ KÜTÜPHANE AÇIK MI?

Millî Kütüphanemiz "30 Ağustos Zafer Bayramı" nedeniyle 29 Ağustos Salı günü saat 23:00 itibariyle faaliyetlerine kısa süreliğine ara verecek olup 31 Ağustos Perşembe günü saat 09:00 itibariyle okuyucularımızın kullanımına açılacaktır.

Tüm Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, saygıyla duyurulur.

Osman Demir
Osman Demir
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