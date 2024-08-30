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30 Ağustos Cuma bugün resmi tatil mi? Bugün ne bayramı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Cuma bugün resmi tatil mi?

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki, 30 Ağustos Cuma bugün resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS CUMA BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

ZAFER BAYRAMI!

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
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