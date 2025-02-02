Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 katlı apartmanda yangın! Alevlerin arasında kurtarılmayı bekliyorlar
Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

3 Şubat Pazartesi Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

3 Şubat Pazartesi Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 Şubat Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları duyuruldu. Bugünün kararları neler, kimler nereye atandı? Tüm detaylar Resmi Gazete'de!

3 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Şubat 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Detaylar haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İsrail'in yeni genelkurmay başkanında Türkiye detayı: En önemli görevi
img

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
img

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Canlı anlatım! Top direkte patladı

Top direkte patladı! Tempo bir an olsun düşmüyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.