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3 OCAK SABAH NAMAZI | 3 Ocak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri!

3 OCAK SABAH NAMAZI | 3 Ocak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri!
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3 Ocak sabah namazı saat kaçta kılınacak? Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan sabah namazı vakti, 3 Ocak Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İl il farklılık gösteren namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından günlük olarak duyuruluyor.

Sabah ezanı saatleri, bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sabah namazı vakitleri Diyanet'in günlük namaz saatleri takviminde yayınlanıyor. Peki, 3 Ocak sabah namazı saat kaçta kılınacak ve sabah ezanı ne zaman okunacak? 3 Ocak sabah ezanı saatleri, hem sabah namazını eda etmek isteyenler hem de güne ibadetle başlamak isteyenler için araştırılıyor. İşte il il 3 Ocak sabah ezanı vakitleri…

3 OCAK SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul için 3 Ocak 2025 tarihindeki sabah namazı vakti (imsak) saat 06:51'dir. Güneş doğumu ise saat 08:22'de gerçekleşecektir. Bu bilgilere göre, sabah namazını 06:51 ile 08:22 arasında eda edebilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Sabah Namazı Sünneti (2 Rekat)

Niyet:

"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya."

Niyet kalben yapılır, dil ile de söylenebilir.

İlk Rekat:

Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır.

Sübhaneke Duası okunur.

Fatiha Suresi okunur.

Ardından kısa bir sure veya ayet okunur (örneğin, İhlas Suresi).

Rükûa gidilir: "Sübhane Rabbiyel Azim" üç kez söylenir.

Secdeye varılır: "Sübhane Rabbiyel A'lâ" üç kez söylenir.

Oturulur, tekrar secde yapılır.

İkinci Rekat:

Ayağa kalkılır.

Fatiha Suresi ve ardından kısa bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Oturulur ve Tahiyyat Duası okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır: "Esselamu Aleykum ve Rahmetullah."

2. Sabah Namazı Farzı (2 Rekat)

Niyet:

"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya."

İlk Rekat:

Eller kaldırılarak tekbir alınır.

Fatiha Suresi ve kısa bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci Rekat:

Ayağa kalkılır.

Fatiha Suresi ve kısa bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Oturulur ve Tahiyyat, Salavat ve dualar okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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