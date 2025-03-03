3 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi
3 Mart'ta televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi kanalların yayın akışı listesi izleyicilerin merak konusu oluyor. Bu akşam hangi diziler, programlar var, hangi kanalda ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 3 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 3 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Benim Güzel Ailem
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:10 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru-Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim (Yeni Dizi)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)