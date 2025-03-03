3 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 3 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 3 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Benim Güzel Ailem

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:10 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru-Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Yalancı Yarim (Yeni Dizi)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)