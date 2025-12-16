Haberler

3 harfli markette bozuk tavuk skandalı
Son dönemde gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında ciddi artış yaşandığına yönelik endişeler sürerken, Türkiye'de yaşayan Rus uyruklu bir kadın alışveriş yaptığı bir markette yeşillenmiş, ağır koku yayan ve son kullanma tarihi geçmiş olduğu öne sürülen tavuk ürünlerini fark ederek durumu market çalışanına bildirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

  • Bir zincir markette satılan tavuk ürünleri yeşillenmiş ve ağır koku yaymıştır.
  • Market çalışanı bozuk olduğu öne sürülen tavuk ürününü reyondan kaldırmıştır.
  • Müşteri durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetmiş ve polise başvuracağını belirtmiştir.

Son dönemde art arda yaşanan gıda kaynaklı zehirlenme vakaları kamuoyunda endişe yaratırken, alışveriş için gittiği bir zincir markette reyonlarda satılan tavuk ürünlerinin yeşillendiğini ve ağır koku yaydığını fark eden Türkiye'de yaşayan Rus uyruklu bir kadın duruma sert tepki gösterdi. Son kullanma tarihi geçmiş olduğu öne sürülen ürünler, kadının uyarıları ve cep telefonu kamerasıyla kayda alınmasının ardından gündem oldu.

"İŞİM VAR NE OLDU"? TEPKİSİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının market çalışanını reyonun yanına çağırdığı, çalışanın ise ilk etapta ilgisiz bir tavırla "İşim var, ne oldu?" diyerek yanıt verdiği net bir şekilde duyuluyor. Kadının ısrarı üzerine reyonun yanına gelen çalışan, bozulmuş ve yeşillenmiş olduğu görülen tavuk ürünlerini inceledikten sonra bu kez de "Akşama bakarız" diyerek durumu geçiştiriyor.

Rus kadın ise çalışanların bu tavrına tepki göstererek, "Bu dolap komple leş kokuyor, tavuklar yeşillenmiş. Akşama kadar birileri alıp zehirlenebilir" sözleriyle uyarıda bulunuyor.

SONUNDA DOLAPTAN KALDIRDI

Üç harfli zincir marketlerden birinde yaşandığı belirtilen olayda, market çalışanı müşterinin ısrarı üzerine bozuk olduğu öne sürülen tavuk ürününü "Gözden kaçmıştır, kaldırırız" diyerek reyondan alıyor.

KAYIT TARTIŞMASI YAŞANDI

Görüntülerde, market çalışanlarının "Bizi çekmeniz suç" diyerek kayıt alınmasına itiraz ettiği, kadının ise olası bir şikayet için durumu belgelediğini ve polise başvuracağını söylediği duyuluyor. Paylaşılan videoda market çalışanlarının yüzlerinin gizlendiği de dikkat çekiyor.

GIDA GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarıyla birlikte söz konusu görüntüler, marketlerdeki denetimlerin yeterliliğini ve gıda güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
