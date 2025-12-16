3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Son dönemde art arda yaşanan gıda kaynaklı zehirlenme vakaları kamuoyunda endişe yaratırken, alışveriş için gittiği bir zincir markette reyonlarda satılan tavuk ürünlerinin yeşillendiğini ve ağır koku yaydığını fark eden Türkiye'de yaşayan Rus uyruklu bir kadın duruma sert tepki gösterdi. Son kullanma tarihi geçmiş olduğu öne sürülen ürünler, kadının uyarıları ve cep telefonu kamerasıyla kayda alınmasının ardından gündem oldu.

"İŞİM VAR NE OLDU"? TEPKİSİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının market çalışanını reyonun yanına çağırdığı, çalışanın ise ilk etapta ilgisiz bir tavırla "İşim var, ne oldu?" diyerek yanıt verdiği net bir şekilde duyuluyor. Kadının ısrarı üzerine reyonun yanına gelen çalışan, bozulmuş ve yeşillenmiş olduğu görülen tavuk ürünlerini inceledikten sonra bu kez de "Akşama bakarız" diyerek durumu geçiştiriyor.

Rus kadın ise çalışanların bu tavrına tepki göstererek, "Bu dolap komple leş kokuyor, tavuklar yeşillenmiş. Akşama kadar birileri alıp zehirlenebilir" sözleriyle uyarıda bulunuyor.

SONUNDA DOLAPTAN KALDIRDI

Üç harfli zincir marketlerden birinde yaşandığı belirtilen olayda, market çalışanı müşterinin ısrarı üzerine bozuk olduğu öne sürülen tavuk ürününü "Gözden kaçmıştır, kaldırırız" diyerek reyondan alıyor.

KAYIT TARTIŞMASI YAŞANDI

Görüntülerde, market çalışanlarının "Bizi çekmeniz suç" diyerek kayıt alınmasına itiraz ettiği, kadının ise olası bir şikayet için durumu belgelediğini ve polise başvuracağını söylediği duyuluyor. Paylaşılan videoda market çalışanlarının yüzlerinin gizlendiği de dikkat çekiyor.

GIDA GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarıyla birlikte söz konusu görüntüler, marketlerdeki denetimlerin yeterliliğini ve gıda güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.