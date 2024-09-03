3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'nın bugün, 3 Eylül'de ekranlarda olup olmadığı merak ediliyor. İzleyiciler, programın yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Müge Anlı'nın canlı yayınını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya televizyonlarından programı takip edebilirler. Peki, Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne?

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında başlıyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MEHMET YÖRÜK OLAYI NEDİR?

Babanın ani ölümü, aile ve çevrede büyük bir şok yarattı. Olayın ardından yapılan baba tarafından açıklamalar, şüphelerin artmasına neden oldu. Babanın ifadesine göre, çorba sadece kayınbabası için hazırlanmıştı ve anne, oğlunun bu çorbadan uzak durmasını sağlamak için büyük çaba göstermişti. Ancak oğul, merakına yenik düşerek çorbayı denemek istediğinde annesi tarafından sert bir şekilde uyarıldı ve uzaklaştırıldı. Bu durum, çorbanın içine zararlı bir maddenin eklenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur. Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.