3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ?

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan AÖL 3. Dönem sınav yerleri ve giriş belgesi adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, sınav yerlerini ve girecekleri oturumların detaylarını sınava giriş belgesi ile öğrenebilecekler. Sınava giriş belgelerinde, öğrencilerin katılacakları oturumların okul adı, adresi, salon numarası gibi bilgiler bulunmaktadır. İşte, 3.Dönem AÖL sınava giriş belgesi ve sınav yerleri hakkında detaylar…

AÖL 3.DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet sitesinden öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak, fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebilirler.

AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'nde fotoğrafı bulunmayan adaylar, Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları veya KKTC'deki en yakın irtibat bürolarına başvurarak, 19 Temmuz 2024 mesai bitimine kadar fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor. Fotoğraflarını yükledikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÇIK LİSE SINAV OTURUMLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavı için belirlenen oturum günleri ve saatleri şu şekildedir:

1.Oturum, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 2.Oturum, aynı gün 20 Temmuz, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 3.Oturum ise 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Bu oturumlar, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine her bir dersten 11 soru içeren testler sunacak ve her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Adayların sınav günlerine ve saatlerine dikkatlice hazırlanmaları önemlidir.