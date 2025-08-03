3 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
3 Ağustos TV yayın akışı bugün televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. Hangi kanalda hangi programın yayınlandığını öğrenmek isteyenler, "3 Ağustos TV yayın akışı" sorgusunu sıklıkla araştırıyor. Özellikle popüler diziler, haber programları ve sinema filmleri izleyiciler için öne çıkan içerikler arasında yer alıyor.
"3 Ağustos TV yayın akışı" içerisinde sabah kuşağından gece yarısına kadar uzanan farklı türlerde programlar dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV gibi ana kanallar, gün boyunca zengin bir yayın yelpazesi sunuyor. Peki, bugün televizyonda ne var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Turnike
16:30 Mahalleden Arkadaşlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Washington'da Deprem
01:45 Washington'da Deprem
03:30 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hugo"
22:25 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Mutluluk Zamanı
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Dedemin Fişi
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
03:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Hanım Köylü (Tekrar)
10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Tut Sözünü
00:30 Tut Sözünü
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Aile Saadeti
15:00 Yok Artık
17:00 Vanguard
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Anamız Var 2
22:30 Şevket Yerimdar
23:00 Now Spor
01:00 İlk Buluşma
03:15 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül