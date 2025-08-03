3 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

"3 Ağustos TV yayın akışı" içerisinde sabah kuşağından gece yarısına kadar uzanan farklı türlerde programlar dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV gibi ana kanallar, gün boyunca zengin bir yayın yelpazesi sunuyor. Peki, bugün televizyonda ne var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Turnike

16:30 Mahalleden Arkadaşlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Washington'da Deprem

01:45 Washington'da Deprem

03:30 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

22:25 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

04:05 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Mutluluk Zamanı

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:15 Dedemin Fişi

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

03:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 Hanım Köylü (Tekrar)

10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Tut Sözünü

00:30 Tut Sözünü

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Aile Saadeti

15:00 Yok Artık

17:00 Vanguard

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10:00 Kirli Sepeti

12:45 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Anamız Var 2

22:30 Şevket Yerimdar

23:00 Now Spor

01:00 İlk Buluşma

03:15 İnadına Aşk

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül