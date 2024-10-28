29 Ekim kütüphaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, resmi tatil olması sebebiyle resmi kurumlar ve devlet daireleri 29 Ekim günü kapalı olacak. Kütüphanelerde vakit geçirmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu üzerine açık kalacak kütüphaneleri araştırmaya başladı. İBB'nin açıklamasına göre, İstanbul'da 29 Ekim'de belirli kütüphaneler hizmet vermeye devam edecek. Peki, 29 Ekim kütüphaneler açık mı? Detaylar...

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, pek çok resmi kurumun ve devlet dairesinin kapalı olacağı duyurulmuştu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde çalışmak isteyen vatandaşların talebini göz önünde bulundurarak bazı kütüphanelerin 29 Ekim'de hizmet vereceğini açıkladı. Bu duyuru, sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve ders çalışmak isteyenler için oldukça sevindirici bir haber oldu.

Açıklamaya göre, İstanbul'daki belirli kütüphaneler Cumhuriyet Bayramı günü açık olacak ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Özellikle sınav dönemine hazırlanan gençler ve tatil gününde kütüphanede vakit geçirmek isteyen tüm kitapseverler için 29 Ekim'de kapılarını açık tutacak kütüphaneler şunlardır:

Atatürk Kitaplığı

Afife Batur Kütüphanesi

Ahmed Arif Kütüphanesi

Ahmet Bedevi Kütüphanesi

Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi

Attila İlhan Kütüphanesi

Baruthane Kütüphane

Beşiktaş İskele Kütüphanesi

Bulgur Palas Kütüphanesi

Çubuklu Silolar kütüphanesi

Gülten Akın Kütüphanesi

Habitat Kütüphane

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi

Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi

İdris Güllüce Kütüphanesi

İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi

Kadıköy İskele Kütüphanesi

Metin Altıok Kütüphanesi

Moda İskele Kütüphanesi

Muallim Cevdet Kütüphanesi

Muzaffer İzgü Kütüphanesi

Naile Akıncı Kütüphanesi

Nasrettin Hoca Kütüphanesi

Rıfat Ilgaz Kütüphanesi

Sabahattin Eyüboğlu kütüphanesi

Sevgi Soysal Kütüphanesi

Yaşar Kemal Kütüphanesi

İBB'nin duyurduğu listeye göre, İstanbul genelindeki birçok popüler kütüphane Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermeye devam edecek. Kütüphaneler sabah saatlerinden itibaren açılacak ve belirlenen çalışma saatleri çerçevesinde, ders çalışmak isteyen öğrencilere ve kitap okumak isteyenlere kapılarını açık tutacak. Bu kütüphaneler, bayram günü de halka açık olacak şekilde düzenlendi ve hizmet saatleri için İBB'nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alınabilecek.

Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kütüphanelerde değerlendirmek istemesi halinde belirtilen kütüphanelere uğrayarak çalışma ve okuma imkânı bulabileceği duyuruldu.