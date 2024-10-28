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29 Ekim kütüphaneler açık mı?

29 Ekim kütüphaneler açık mı?
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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de birçok resmi kurum kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ders çalışmak ve kitap okumak isteyenler için bazı kütüphaneler ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 29 Ekim kütüphaneler açık mı?

29 Ekim kütüphaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, resmi tatil olması sebebiyle resmi kurumlar ve devlet daireleri 29 Ekim günü kapalı olacak. Kütüphanelerde vakit geçirmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu üzerine açık kalacak kütüphaneleri araştırmaya başladı. İBB'nin açıklamasına göre, İstanbul'da 29 Ekim'de belirli kütüphaneler hizmet vermeye devam edecek. Peki, 29 Ekim kütüphaneler açık mı? Detaylar...

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, pek çok resmi kurumun ve devlet dairesinin kapalı olacağı duyurulmuştu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde çalışmak isteyen vatandaşların talebini göz önünde bulundurarak bazı kütüphanelerin 29 Ekim'de hizmet vereceğini açıkladı. Bu duyuru, sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve ders çalışmak isteyenler için oldukça sevindirici bir haber oldu.

Açıklamaya göre, İstanbul'daki belirli kütüphaneler Cumhuriyet Bayramı günü açık olacak ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Özellikle sınav dönemine hazırlanan gençler ve tatil gününde kütüphanede vakit geçirmek isteyen tüm kitapseverler için 29 Ekim'de kapılarını açık tutacak kütüphaneler şunlardır:

  • Atatürk Kitaplığı
  • Afife Batur Kütüphanesi
  • Ahmed Arif Kütüphanesi
  • Ahmet Bedevi Kütüphanesi
  • Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
  • Attila İlhan Kütüphanesi
  • Baruthane Kütüphane
  • Beşiktaş İskele Kütüphanesi
  • Bulgur Palas Kütüphanesi
  • Çubuklu Silolar kütüphanesi
  • Gülten Akın Kütüphanesi
  • Habitat Kütüphane
  • Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi
  • Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi
  • İdris Güllüce Kütüphanesi
  • İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi
  • Kadıköy İskele Kütüphanesi
  • Metin Altıok Kütüphanesi
  • Moda İskele Kütüphanesi
  • Muallim Cevdet Kütüphanesi
  • Muzaffer İzgü Kütüphanesi
  • Naile Akıncı Kütüphanesi
  • Nasrettin Hoca Kütüphanesi
  • Rıfat Ilgaz Kütüphanesi
  • Sabahattin Eyüboğlu kütüphanesi
  • Sevgi Soysal Kütüphanesi
  • Yaşar Kemal Kütüphanesi

İBB'nin duyurduğu listeye göre, İstanbul genelindeki birçok popüler kütüphane Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermeye devam edecek. Kütüphaneler sabah saatlerinden itibaren açılacak ve belirlenen çalışma saatleri çerçevesinde, ders çalışmak isteyen öğrencilere ve kitap okumak isteyenlere kapılarını açık tutacak. Bu kütüphaneler, bayram günü de halka açık olacak şekilde düzenlendi ve hizmet saatleri için İBB'nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alınabilecek.

Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kütüphanelerde değerlendirmek istemesi halinde belirtilen kütüphanelere uğrayarak çalışma ve okuma imkânı bulabileceği duyuruldu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Kütüphane Haftası Kültür Sanat Resmi Kurum Soğuk Haber İstanbul 29 Ekim Eğitim Yaşam

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