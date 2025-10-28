Haberler

29 Ekim'de hangi resmi kurumlar açık? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?

29 Ekim'de hangi resmi kurumlar açık? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?
Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar resmi kurumların ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de hangi resmi kurumlar açık? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar resmi kurumların ve sağlık hizmetlerinin çalışma durumunu merak ediyor. Bu özel günde hangi devlet dairelerinin açık, hangilerinin kapalı olacağı özellikle işleri olan kişiler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

29 EKİM'DE HANGİ RESMİ KURUMLAR AÇIK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle çoğu devlet dairesi ve kamu kurumu kapalı olsa da bazı birimler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle acil hizmetler sunan birimler, polis ve jandarma teşkilatları, bazı belediye birimleri ve sosyal hizmet merkezleri görev başında oluyor. Öte yandan, bazı vergi daireleri ve bankaların özel birimleri ise sınırlı hizmet sunabiliyor.

29 Ekim'de hangi resmi kurumlar açık? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?

29 EKİM'DE HANGİ RESMİ KURUMLAR KAPALI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çoğu resmi kurum ve devlet dairesi 29 Ekim'de kapalı olacak. Hükümet binaları, nüfus müdürlükleri, SGK birimleri, vergi daireleri, adliyeler ve noterler gibi birimler bu özel günde hizmet vermeyecek. Vatandaşların bu kurumlara ihtiyaç duymaları durumunda bir sonraki iş günü hizmet alabileceklerini unutmamaları önem taşıyor.

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim'de hastanelerin çoğu normal poliklinik hizmetlerini sunmasa da acil servisler ve yoğun bakım birimleri 24 saat boyunca aktif olacak. Özel hastaneler de genellikle sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle acil sağlık durumlarında hastanelere başvurulabilir, ancak planlı randevular ve rutin kontrollerin tatil sonrası yapılması tavsiye ediliyor.

