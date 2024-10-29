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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu!
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Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! Google, önemli günleri ve olayları ana sayfasında hatırlatan yeni bir Doodle ile kullanıcılarını selamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da doodle olmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neyi ifade eder sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Tarihte 29 Ekim'de neler oldu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! Google özel günler ve önemli tarihlerde ana sayfasında kullanıcılarına sürpriz yapıyor. Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi ve anlamı nedir?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GOOGLE'DA DOODLE OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Google tarafından özel bir "Doodle" ile kutlanıyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü anısına hazırlanan bu Doodle, Cumhuriyet'in değerini ve Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Google ana sayfasında bu özel görsel ile kullanıcıları karşılayarak, 29 Ekim'in önemini vurgulamış oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu!

Bu gibi Doodle'lar, özel günlerde dünyanın dört bir yanındaki insanları bilgilendirmenin yanı sıra o günü kutlamak için de anlamlı bir jest oluşturuyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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