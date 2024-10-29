29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! Google özel günler ve önemli tarihlerde ana sayfasında kullanıcılarına sürpriz yapıyor. Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi ve anlamı nedir?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GOOGLE'DA DOODLE OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Google tarafından özel bir "Doodle" ile kutlanıyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü anısına hazırlanan bu Doodle, Cumhuriyet'in değerini ve Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Google ana sayfasında bu özel görsel ile kullanıcıları karşılayarak, 29 Ekim'in önemini vurgulamış oldu.

Bu gibi Doodle'lar, özel günlerde dünyanın dört bir yanındaki insanları bilgilendirmenin yanı sıra o günü kutlamak için de anlamlı bir jest oluşturuyor.