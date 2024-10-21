Vatandaşlar, 28 Ekim'in yarım gün mü olduğu, 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bu tarihlerde yapılacak etkinliklerin nasıl düzenleneceği konularını merakla araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın getirdiği coşku ve anlam, tatil planlarını etkilemekte ve toplum genelinde büyük bir katılım beklenmektedir. Bu özel günlerin anlamı ve öneminin yanı sıra, tatil süresinin nasıl geçeceği de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM 4 GÜN TATİL Mİ?

2024 yılı için 28 Ekim tarihi Pazartesi gününe denk gelirken, 29 Ekim tarihi ise Salı gününe denk gelmektedir. Bu da demektir ki, birçok çalışan için 29 Ekim resmi tatili, uzun bir hafta sonu olanağı sunar. Bu tarihlerde plan yapmak isteyen vatandaşlar için bu bilgiler oldukça önemlidir. 29 Ekim'de 4 gün tatil olacağını dair henüz bir açıklama yapılmadı.

29 EKİM EK DERS ÖDENİR Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.