Üye Girişi
Haberler

29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi?

29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, yarım gün mü olduğu sorusu, Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda 4 gün tatil olacak mı? İşte detaylar!

Vatandaşlar, 28 Ekim'in yarım gün mü olduğu, 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bu tarihlerde yapılacak etkinliklerin nasıl düzenleneceği konularını merakla araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın getirdiği coşku ve anlam, tatil planlarını etkilemekte ve toplum genelinde büyük bir katılım beklenmektedir. Bu özel günlerin anlamı ve öneminin yanı sıra, tatil süresinin nasıl geçeceği de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM 4 GÜN TATİL Mİ?

2024 yılı için 28 Ekim tarihi Pazartesi gününe denk gelirken, 29 Ekim tarihi ise Salı gününe denk gelmektedir. Bu da demektir ki, birçok çalışan için 29 Ekim resmi tatili, uzun bir hafta sonu olanağı sunar. Bu tarihlerde plan yapmak isteyen vatandaşlar için bu bilgiler oldukça önemlidir. 29 Ekim'de 4 gün tatil olacağını dair henüz bir açıklama yapılmadı.

29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi?

29 EKİM EK DERS ÖDENİR Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Soğuk Haber 29 Ekim Gündem Eğitim Yaşam Tatil

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.