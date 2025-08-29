29 Ağustos günlük burç yorumları! Hangi burçları neler bekliyor? Aşk, Para, Kariyer ve günün astrolojik yorumu...

Günlük burç yorumları, her burcun karşılaşabileceği fırsatlar ve olası risklere ışık tutuyor. Peki, 29 Ağustos 2025 Cuma günü burcunuz neler söylüyor? Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler mi yaşanacak? İş yerinde sizi neler bekliyor? Para konularında nelere dikkat etmelisiniz? Detaylı 29 Ağustos burç yorumları ile bugüne dair astrolojik rehberiniz şimdi yayında! İşte Koç'tan Balık'a tüm burçlar için günlük yorumlar ve gezegen etkileri...

29 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI

Bugün gökyüzü, çoğu burç için sosyal ilişkiler, maddi fırsatlar ve kişisel gelişim odaklı olumlu etkiler sunuyor. Ay'ın pozisyonu ve Jüpiter ile olumlu açısı; iletişimde açıklık, iş birliğinde başarı ve sosyal ortamda canlılık getiriyor.

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Bugün iş hayatınızda verimli bir gün geçirebilirsiniz. Yapılacaklar listenizi hazırlayarak organize olun. Aile ve evle ilgili finansal gelişmeler sizi mutlu edebilir. Sosyal ortamlar sizi çağırıyor. Günün sonunda finansal durumunuzu gözden geçirin.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Bugün uzlaşmacı olmakta fayda var. Ay burcunuzun karşısında; bu da iş birliği ve anlayış gerektiriyor. İnsanlar destekleyici ve nazik. Evinizi güzelleştirebilir ya da misafir ağırlayabilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Bugün grup çalışmaları oldukça verimli olabilir. Başkalarıyla çalışmak gelirlerinizi dolaylı olarak artırabilir. İletişiminiz kuvvetli. Aile büyükleriyle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Bugün çocuklarla vakit geçirmek size neşe katacak. Spor, etkinlik, piknik ya da açık hava aktiviteleri için harika bir gün. Sosyalleşmek ruhunuza iyi gelecek.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Venüs ve Merkür burcunuzda, bu da sizi oldukça cazip ve dikkat çekici yapıyor. Aile içi toplantılar veya görüşmeler gündeme gelebilir. Fikirlerinizi etkili biçimde dile getireceksiniz.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bugün oldukça iyimser bir ruh hali içindesiniz. Bu da sizi sosyal ortamlarda çekici kılıyor. Gizli ilişkiler ya da özel buluşmalar gündeme gelebilir.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Maddi konular bugün lehinize gelişebilir. Küçük alışverişler ya da yatırımlar uzun vadede faydalı olabilir. Özellikle yaratıcı ve genç arkadaşlarla sıcak ilişkiler kurabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Ay burcunuzda Jüpiter ile uyum içinde; bu da sizi sosyal, sevecen ve çekici kılıyor. İnsanlardan sıcak geri dönüşler alabilirsiniz. Derin düşüncelere dalabilirsiniz.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Gün genelinde enerjiniz yüksek. Spor, arkadaş buluşmaları ve açık hava aktiviteleri iyi gelebilir. Felsefi konuşmalar ve yeni deneyimler arayışındasınız.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Grup çalışmaları ve ortak projeler için harika bir gün. İş birliği size kazanç sağlayabilir. Aşk hayatınızda da tutkulu gelişmeler yaşanabilir.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bugün toplum önünde olumlu bir izlenim bırakıyorsunuz. İnsanlar sizi başarılı, etkileyici ve yardımsever biri olarak görebilir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Seyahat etme arzusu içindesiniz. Rutin dışına çıkmak size iyi gelecek. Din, tarih ve felsefe gibi konulara ilgi duyabilirsiniz. İş çevrenizden biriyle yakınlaşma olabilir.