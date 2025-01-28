28 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler, filmler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ocak Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

28 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar (Yeni Bölüm)

NOW: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Şirinler (Film)

Star TV: Sen Ağlama İstanbul (Yeni Bölüm)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı