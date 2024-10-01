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28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor?
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28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin tatil durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığını ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca bu tarihlerin hangi güne denk geldiği de büyük bir ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlar, 28 Ekim'in yarım gün mü olduğu, 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bu tarihlerin hangi güne denk geldiği konusunu araştırarak, tatil planlarını ve etkinliklerini düzenlemeye çalışıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve önemi de göz önüne alındığında, bu tarihlerde yapılan kutlamaların ve etkinliklerin toplumun genelinde büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü yarım gün olacak. Kamuda çalışanlar öğle saatine kadar mesai yapacak. Özel sektörde ise farklılık gösteriyor olacak.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır ve resmi tatil olarak kutlanır. Bu gün, kamu kurumları, okullar ve çoğu iş yeri için tam gün tatil olup, bayram coşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlanır.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

28- 29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılı için 28 Ekim tarihi Pazartesi gününe denk gelirken, 29 Ekim tarihi ise Salı gününe denk gelmektedir. Bu da demektir ki, birçok çalışan için 29 Ekim resmi tatili, uzun bir hafta sonu olanağı sunar. Bu tarihlerde plan yapmak isteyen vatandaşlar için bu bilgiler oldukça önemlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Resmi Tatiller Soğuk Haber 29 Ekim Gündem Yaşam Tatil

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