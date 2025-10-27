28 Ekim kütüphaneler açık mı, kütüphaneler yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'in resmi olarak yarım gün tatil olması nedeniyle, "Kütüphaneler öğleden sonra açık mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Öğrenciler ve araştırmacılar, öğleden sonra kütüphanelerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek için kurumların çalışma düzenine göz atıyor. Peki, 28 Ekim'de kütüphaneler açık mı?

28 EKİM'DE KÜTÜPHANELERİN DURUMU

Türkiye Cumhuriyeti'nin en anlamlı günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim Salı günü ders çalışmak ya da kitap okumak isteyenler, kütüphanelerin çalışma durumunu merak ediyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, resmi olarak yarım gün tatil ilan edilmektedir. Bu nedenle kamu kurumlarında olduğu gibi, kütüphaneler de yalnızca öğleye kadar hizmet verir. 28 Ekim Salı günü kütüphaneler 09.00 – 12.30 saatleri arasında açık olacak, ardından öğleden sonra kapılarını kapatacaktır.

29 EKİM'DE KÜTÜPHANELER KAPALI OLACAK

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Çarşamba günü tüm kütüphaneler kapalı olacaktır. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, 30 Ekim Perşembe gününden itibaren kütüphaneler yeniden normal çalışma düzenine dönecek ve okuyucularına hizmet vermeye devam edecektir.