28 Ekim hastaneler açık mı, hastaneler yarım gün mü?

Türkiye'de her yıl Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, 28 Ekim'in tatil durumu ve çalışma saatleri merak konusu oluyor. Bu yıl 28 Ekim'in salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrencilerden memurlara, özel sektör çalışanlarından bankalara kadar birçok kişi "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi takvime göre 1,5 gün olarak kutlandığından, 28 Ekim'in durumu da doğal olarak gündeme geliyor.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak. Sabah saatlerinde kamu kurumları, okullar ve bankalar normal mesai düzeninde çalışmaya devam ederken, öğle 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacak. Bu nedenle eğitim kurumlarında dersler, kamu dairelerinde işlemler ve bankalardaki hizmetler öğleden sonra sona erecek.

28-29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

28 Ekim günü yarım gün tatil uygulandığından dolayı, sabah saatlerinde pek çok kurum hizmet verirken öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise tüm resmi kurum ve kuruluşlar tam gün tatil kapsamında olacak.

28 Ekim öğleden sonra kapalı olacak yerler şunlardır:

• Devlet daireleri ve kamu kurumları

• Okullar (dersler öğleden sonra yapılmaz)

• Üniversiteler (akademik faaliyetler öğleden sonra durur)

• Banka şubeleri

• Noterler

• PTT şubeleri

Tüm bu kurumlarda mesai saat 13.00'te sona erer. Sabah saatlerinde ise normal çalışma düzeni devam eder.

28 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü hastaneler ve aile sağlığı merkezleri sabah saatlerinde hizmet verecek. Ancak resmi tatil uygulaması gereği 13.00'ten itibaren poliklinik hizmetleri duracak ve hasta kabulü yapılmayacak. Öğleden sonra yalnızca acil servisler hizmette olacak.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler resmi tatil nedeniyle genel hizmete kapalı olacak. Sadece acil servis birimleri ve nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. Sağlık ocakları ve aile hekimlikleri ise tam gün kapalı olacak.