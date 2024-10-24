Sağlık ocaklarının çalışma durumu, resmi tatil, özel günler veya yerel etkinliklere bağlı olarak değişebiliyor. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık sürecinin başladığı bir tarih olduğundan, bazı sağlık hizmetlerinin etkilenip etkilenmeyeceği konusunda endişeler mevcut. Bu bağlamda, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı ve hangi hizmetlerin sunulacağı, halk sağlığı açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? Detaylar haberimizde...

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

28 Ekim yarım gün olduğu için yarım gün çalışacak ve muayeneler öğleden önce yapılacak. Saat 13:00'ten sonra kapalı olacak.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak ve tatil saat 13:00'te başlayacak. Hastaneler de saat 13:00'e kadar açık olacak. Daha sonra da acil servis hizmet verecek.