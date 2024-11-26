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26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 26 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 26 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 26 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 26 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1548 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.

1812 - I. Napolyon komutasındaki Fransız Ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

1842 - Notre Dame Üniversitesi (Indiana, ABD) kuruldu.

1865 - Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında ilk kez basıldı.

1922 - Gelibolu'nun kurtuluşu.

1922 - Howard Carter ve George Herbert de Carnarvon, Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarına 3000 yıl sonra giren ilk insanlar oldu.

1926 - Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete geçti.

1934 - Lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

1935 - Afyon-Isparta demiryolu açıldı.

1942 - Yugoslavya'da Anti-Faşist Halk Kurtuluş Konseyi kuruldu.

1942 - Sovyet Ordusu, Stalingrad'da Alman Ordusuna karşı saldırıya geçti.

1943 - Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüğündeki depremde 2824 kişi öldü.

1950 - Türkiye, Kore Savaşı'na katıldı.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki füze üslerini kaldırmaya karar verdi.

1968 - Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı.

1974 - İlk kremalı likör olduğu iddia edilen Baileys piyasaya sürüldü.

1983 - Stanislav Petrov adlı Rus yarbay, Sovyetler Birliği'ne ait füze erken uyarı sistemindeki bir hatayı fark ederek olası bir nükleer savaşı engelledi.

1991 - Michael Jackson, 4. profesyonel müzik albümü olan Dangerous'ı piyasaya sürdü. Albümdeki Black or White şarkısına çektiği klip, çığır açtı.

1993 - Almanya, PKK'yı terör örgütü ilan ederek, bütün yan kuruluşlarıyla birlikte kapattı.

2003 - Concorde yolcu uçağı son uçuşunu gerçekleştirdi.

2008 - Hindistan'ın Mumbai şehrinde Leşker-i Tayyibe adlı örgüt tarafından terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 164 kişi öldü, 308 kişi yaralandı.

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