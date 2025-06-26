26 Haziran Perşembe TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

"Bugün televizyonda neler var?" sorusu, gününü planlamak isteyen izleyiciler için büyük önem taşıyor. Ulusal kanalların güncel yayın listeleri, hangi saatte ne izleneceği konusunda fikir veriyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1 gibi popüler kanalların bugünkü içerikleri dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06.00 Bir Küçük Gün Işığı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Password

23.15 Büyük Dünya Depremi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Meraklı Köfteci

21.45 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 Power Rangers

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Balkan Ninnisi

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Seksenler

15.30 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

10.55 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye