26 Haziran Perşembe TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
Televizyon tutkunlarının yakından takip ettiği yayın akışı listesi güncellendi. 26 Haziran Perşembe günü "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Özellikle dizi, yarışma ve film severler, bugünkü yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.
"Bugün televizyonda neler var?" sorusu, gününü planlamak isteyen izleyiciler için büyük önem taşıyor. Ulusal kanalların güncel yayın listeleri, hangi saatte ne izleneceği konusunda fikir veriyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1 gibi popüler kanalların bugünkü içerikleri dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Bir Küçük Gün Işığı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Kovboy
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Password
23.15 Büyük Dünya Depremi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Meraklı Köfteci
21.45 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Power Rangers
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Balkan Ninnisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.25 Seksenler
15.30 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
10.55 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye