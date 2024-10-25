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26-27 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

26-27 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Hafta sonu için planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak isteyebilirsiniz.

26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hava durumuna ilişkin güncel tahminler paylaşıldı. İstanbul'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı, hafta sonu planları yapacak vatandaşlar için merak konusu oluyor. Vatandaşlar, hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, 26-27 Ekim İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde bulutlu hava hakimiyetini sürdürecek ve yer yer yağışların devam etmesi muhtemel. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, bu durum özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. İstanbul'da gün boyunca sıcaklık 19°C civarında seyredecek.

26-27 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

26-27 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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