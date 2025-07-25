25 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranı kaç? İstanbul su krizi yaklaşıyor mu? İstanbul barajlarında son durum!

Vatandaşlar, günlük yaşantılarında su kullanım alışkanlıklarını bu oranlara göre düzenliyor. İSKİ baraj doluluk oranı düştükçe hem kamu hem de birey bazında su tasarrufu çağrıları yapılıyor. Peki, 25 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? İşte detaylar ve son gelişmeler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 09:29:33'te güncellenen verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %56,24 olarak açıklandı.

Son 14 günlük verilere bakıldığında, İSKİ baraj doluluk oranı istikrarlı bir düşüş eğilimi göstermektedir. 11 Temmuz 2025 tarihinde yaklaşık %60 seviyelerinde olan doluluk oranı, her geçen gün azalarak 24 Temmuz itibarıyla %56,24 seviyesine gerilemiştir.

İSKİBARAJ DOLULUK ORANI GÜNLÜK SEYRİ

11.07.2025 – Yaklaşık %60

14.07.2025 – Yaklaşık %59,2

17.07.2025 – Yaklaşık %58,3

20.07.2025 – Yaklaşık %57,1

24.07.2025 – %56,24

Grafikteki verilere göre, her gün yaklaşık 0,2 - 0,4 puanlık bir düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu düşüş, artan hava sıcaklıkları, buharlaşma ve su tüketiminin etkisiyle ortaya çıkmaktadır.