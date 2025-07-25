25 Temmuz Cuma namazı saatleri! Bugün cuma namazı saat kaçta? (İL İL cuma namazı saatleri)

Cuma namazı saatleri, cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından titizlikle takip ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde camilere gitmeden önce cuma namazı saatleri mutlaka kontrol ediliyor. Peki 25 Temmuz cuma namazı saat kaçta? İşte il il detaylı bilgiler...

25 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATLERİ

25 Temmuz 2025 tarihinde cuma namazı saatleri, Türkiye genelinde öğle ezanı vakti esas alınarak belirlendi. Cuma namazı, öğle ezanının okunmasıyla birlikte eda ediliyor. Bu nedenle cuma namazı saatleri de tam olarak öğle ezanı vaktiyle aynı saate denk geliyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalarından faydalanabiliyor. Ayrıca yerel gazeteler ve haber siteleri de il il cuma namazı saatleri bilgilerini paylaşıyor. Cuma namazı saatleri, haftalık planlamalarda önemli bir yer tutuyor.

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CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL

25 Temmuz 2025 İstanbul'da öğle vakti 13:16'da.

CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA

25 Temmuz 2025 Ankara'da öğle vakti 13:00'de.

CUMA NAMAZI SAATİ İZMİR

25 Temmuz 2025 İzmir'de öğle vakti 13:23'de.