25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı?

25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı ekranlara damga vuran diziler ve programlar reyting mücadelesinde kıyasıya yarıştı. Özellikle sevilen dizilerin ve güçlü haber bültenlerinin izlenme oranları merak ediliyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan diziler, haber bültenleri ve yarışma programları arasındaki rekabet yine dikkat çekiciydi. Peki, 25 Kasım reyting sonuçlarında hangi program zirveye yerleşti? İşte total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları!

25 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1- Uzak Şehir KANAL D

2- Kızıl Goncalar NOW

3- Esra Erol'da ATV

4- Uzak Şehir (Özet) KANAL D

5- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

6- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

7- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

8- Kızıl Goncalar (Özet) NOW

9- ATV Ana Haber ATV

10- MasterChef Türkiye TV8

25 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

1- Kızıl Goncalar NOW

2- Uzak Şehir KANAL D

3- Kızıl Goncalar (Özet) NOW

4- Kalpazan SHOW TV

5- MasterChef Türkiye TV8

6- Uzak Şehir (Özet) KANAL D

7- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

8- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

9- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

10- Esra Erol'da ATV