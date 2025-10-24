Haberler

25 Ekim Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar lis

25 Ekim Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar lis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Ekim 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, bugünün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemelerin yanı sıra, atama kararları ve çeşitli ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan tüm kanun, yönetmelik ve tebliğlerin ayrıntılarına, yayımlanan PDF üzerinden ulaşmak m

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de, yasama bölümünde yeni kanun ve değişiklikler yer alırken; yürütme ve idare bölümünde kurumlara yönelik önemli atama ve düzenlemeler dikkat çekiyor. Yargı bölümüne ait kararlar ile kamu kurumlarının ilanları da bugünün sayısında yayımlandı. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tam metni ve tüm kararların detayları, Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden PDF olarak görüntülenebiliyor.

25 Ekim 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

25 Ekim 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararlar, kanunlar ve atamalar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmî Gazete'de, ayrıca çeşitli ilanlar ve yönetmelik değişiklikleri de yayımlandı.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yasama bölümünde, yeni kanun teklifleri ile yürürlüğe giren düzenlemeler dikkat çekiyor. Yürütme ve idare bölümü ise kurumlara yönelik atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve idari düzenlemeleri içeriyor. Yargı bölümünde ise yüksek yargı organlarına ilişkin kararlar ve atamalar yer alıyor.

ATAMALAR VE GÜNÜN İLANLARI

Bugünkü sayıda, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atama kararları da yayımlandı. Bunun yanı sıra, çeşitli kurumların duyuruları, ihale ilanları ve yönetmelik değişiklikleri de okuyucuların erişimine sunuldu. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete, tüm bu kararların ayrıntılarını içeren PDF sürümüyle erişime açık durumda.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

25 Ekim 2025 Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar; yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait düzenlemeleri kapsıyor. Günün ilanlarını, atamaları ve yönetmelik değişikliklerini içeren bu sayıya ilişkin tüm detaylar Resmî Gazete'nin güncel sayısında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.