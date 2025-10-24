25 Ekim Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar lis
25 Ekim 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, bugünün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemelerin yanı sıra, atama kararları ve çeşitli ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan tüm kanun, yönetmelik ve tebliğlerin ayrıntılarına, yayımlanan PDF üzerinden ulaşmak m
Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de, yasama bölümünde yeni kanun ve değişiklikler yer alırken; yürütme ve idare bölümünde kurumlara yönelik önemli atama ve düzenlemeler dikkat çekiyor. Yargı bölümüne ait kararlar ile kamu kurumlarının ilanları da bugünün sayısında yayımlandı. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tam metni ve tüm kararların detayları, Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden PDF olarak görüntülenebiliyor.
25 Ekim 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI
25 Ekim 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararlar, kanunlar ve atamalar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmî Gazete'de, ayrıca çeşitli ilanlar ve yönetmelik değişiklikleri de yayımlandı.
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI
25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yasama bölümünde, yeni kanun teklifleri ile yürürlüğe giren düzenlemeler dikkat çekiyor. Yürütme ve idare bölümü ise kurumlara yönelik atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve idari düzenlemeleri içeriyor. Yargı bölümünde ise yüksek yargı organlarına ilişkin kararlar ve atamalar yer alıyor.
ATAMALAR VE GÜNÜN İLANLARI
Bugünkü sayıda, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atama kararları da yayımlandı. Bunun yanı sıra, çeşitli kurumların duyuruları, ihale ilanları ve yönetmelik değişiklikleri de okuyucuların erişimine sunuldu. 25 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete, tüm bu kararların ayrıntılarını içeren PDF sürümüyle erişime açık durumda.
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI
25 Ekim 2025 Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar; yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait düzenlemeleri kapsıyor. Günün ilanlarını, atamaları ve yönetmelik değişikliklerini içeren bu sayıya ilişkin tüm detaylar Resmî Gazete'nin güncel sayısında yer alıyor.