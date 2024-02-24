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24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece?

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Bugün kandil mi? sorusu, 2024 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece?

Yarın kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Merak edilmekte. Peki, 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece?

24 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Berat Kandilidir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır. En yakın kandil günü ise 24 Şubat 2024 Cumartesi günüdür. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü Berat Kandilidir.

Aşağıda yer almakta olan takvimdeki bilgilere göre en yakın kandil günü 24 Şubat 2024 Cumartesi günü yani yarın Berat Kandilidir. Buna göre yarın Berat Kandilidir.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024

Berat Kandili : 24 Şubat 2024

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024

Emir Ceran
Emir Ceran
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