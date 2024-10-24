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24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 24 Ekim tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 24 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 24 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 24 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından katledildi.

1857 - İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.

1882 - Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.

1911 - Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamıyacaktır.

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp Orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Kafkasya Cephesi başladı.

1926 - Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit, Michigan'daki Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıktı.

1929 - New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı.

1935 - İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

1935 - I. Belediyeler Kongresi başladı.

1939 - Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington'da satışa sunuldu.

1944 - Tarihte inşa edilmiş en ağır savaş gemisi olan 71.000 tonluk "Musashi", Leyte Körfezi Muharebesi sırasında Amerikan uçak gemilerinden kalkan uçaklar tarafından batırıldı. 2399 kişilik mürettebattın 1076'sı öldü.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Norveç'i işgal etmesine yardım eden, daha sonra Hitler'in Norveç Başbakanı yaptığı Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.

1947 - Walt Disney, Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi (HUAC)'nde ifade vererek Komünist olduklarına inandığı bazı çalışanlarının isimlerini komiteye verdi.

1949 - Minik Vali olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

1956 - Gazeteci Bedii Faik, Cumhurbaşkanına hakaretten 6 ay hapse mahkûm edildi.

1964 - Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King'e, Nobel Barış Ödülü verildi.

1965 - Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 31.391.207

1975 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' adlı örgüt üstlendi.

1980 - Polonya hükûmeti, Solidarnosc (Dayanışma Sendikası) adlı işçi sendikasını yasal olarak kabul etti.

1991 - Kripto davasında gazeteci Uluç Gürkan ile Dışişleri Bakanlığı memuru Hande Mumcu beraat etti.

1992 - Türkiye'nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen, İstanbul Büyükçekmece'de hizmete girdi.

1992 - Aachen Tebliği, Ulum el-hikme okulu

1996 - I. Avrasya İslam Şurası Türkiye'de toplandı.

1996 - Osmaniye Türkiye'nin 80. ili oldu.

2000 - Amerikalı rock grubu Linkin Park ilk stüdyo albümleri Hybrid Theory'yi yayınladı. Albüm, 25 milyonluk satış yakaladı.

2003 - Concorde'un son uçuşu New York ile Londra arasında yapıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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