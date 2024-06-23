23 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bugün TRT 1'de neler var? #128250

Bugün TRT 1'de neler olduğu merak ediliyor. Birçok kişi TRT 1'de hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor. 23 Haziran pazar gününde televizyonda neler olacak? Bu akşam maç var mı? Sorularının cevabı araştırılıyor. 23 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bugün TRT 1'de neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

02:10 Gönül Dağı

04:40 Seksenler