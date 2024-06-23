23 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bugün TRT 1'de neler var? #128250
23 Haziran tarihinde TRT 1'de yayınlanacak programlar merak konusu oldu. İzleyiciler, gün boyunca hangi programların, dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT 1, yayın akışı ile ilgili detayları resmi internet sitesinden duyurdu.
Bugün TRT 1'de neler olduğu merak ediliyor. Birçok kişi TRT 1'de hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediyor. 23 Haziran pazar gününde televizyonda neler olacak? Bu akşam maç var mı? Sorularının cevabı araştırılıyor. 23 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bugün TRT 1'de neler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
02:10 Gönül Dağı
04:40 Seksenler