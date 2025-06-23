23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI || Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

Haftanın ilk günü olan Pazartesi akşamı ekranlar yine hareketli. 23 Haziran 2025 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen diziler ve reyting rekortmeni programlar yer alıyor. "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu soranlar için Kanal D ve TRT 1 dikkat çeken içerikler sunuyor. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06.30 Hercai

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

13.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

21.00 Yetenek Sizsiniz

23.45 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize

22.30 Züğürt Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban

22.15 K-9

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Balkan Ninnisi

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.20 Seksenler

15.30 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye