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23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
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23 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. 23 Ekim 2024 Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 23 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Bugün Şans Topu sonuçları açıklanacak mı? Şans Topu bugün kazanan numaralar neler olacak?

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23 EKİM 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam saat 20:00'de gerçekleşen Kazandıran Şans Topu çekilişi, canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından yayınlandı.

23 Ekim 2024 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar ise şöyle: 5, 6, 10, 15, 26,8

23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

23 EKİM ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

Kazandıran Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango Online platformunda ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. 23 Ekim 2024'teki kazanan numaralar: 5, 6, 10, 15, 26 ve artı numara 8. Sonuçlarınızı Milli Piyango Online'dan sorgulayarak biletinize isabet eden ikramiyeyi öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SORGULAMAM (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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