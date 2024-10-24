23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 23 Ekim 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 23 Ekim 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 23 Ekim 2024 Milli Piyango online Şans Topu sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 23 Ekim 2024 Şans Topu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Detaylar haberimizdedir…

23 EKİM 2024 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam saat 20:00'de gerçekleşen Kazandıran Şans Topu çekilişi, canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından yayınlandı.

23 Ekim 2024 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar ise şöyle: 5, 6, 10, 15, 26,8

23 EKİM ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

Kazandıran Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango Online platformunda ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. 23 Ekim 2024'teki kazanan numaralar: 5, 6, 10, 15, 26 ve artı numara 8. Sonuçlarınızı Milli Piyango Online'dan sorgulayarak biletinize isabet eden ikramiyeyi öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SORGULAMAM (LİNK)