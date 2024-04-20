23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru yaklaşırken, 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı ve 24 Nisan'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu gündemi meşgul ediyor. Bayram tatili sonrası planlarını yapmaya başlayanlar ise 24 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde çalışanlar için 23 Nisan'ın tatil olup olmadığı da araştırma konusu. 22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

22 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer almaktadır fakat 22 Nisan tarihi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar, üniversiteler, kurumlar tatil değildir. Ayrıca 22 Nisan tarihinde tam gün şekilde işleyiş devam etmektedir. Yani 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir.