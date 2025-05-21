22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak? Grev yapacak olan otobüsler!

22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak? Grev yapacak olan otobüsler!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak sorusu, toplu taşıma kullanıcılarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da milyonlarca yolcunun kullandığı özel halk otobüslerinde grev kararı alınması, ulaşım planlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, grevin hangi otobüs hatlarını kapsayacağını merak ediyor.

İstanbul'da 22 Mayıs 2025 tarihinde özel halk otobüslerinde ciddi bir grev bekleniyor. 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak sorusu, ulaşımda yaşanacak olası aksaklıklar nedeniyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Grev, özel halk otobüsü esnafının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamadığı gerekçesiyle başlatılıyor. Peki, 22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak? İşte detaylar...

22 MAYIS İSTANBUL HANGİ OTOBÜS HATLARINDA GREV OLACAK?

22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri şoförleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle grev kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, 3.041 özel halk otobüsü seferlerine ara verecektir.

GREV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır.

22 Mayıs İstanbul hangi otobüs hatlarında grev olacak? Grev yapacak olan otobüsler!

GREV YAPACAK OLAN OTOBÜSLER

Grev, İETT'ye bağlı özel halk otobüslerini kapsamaktadır. Bu otobüsler, İETT'nin resmi hat numaralarıyla çalışmakta olup, genellikle "ÖHO" (Özel Halk Otobüsü) veya "OAŞ" (Özel Araçlı Sefer) ibareleriyle belirtilir. Grevden etkilenecek bazı hatlar şunlardır:

500T: Cevizlibağ - Tuzla

34AS: Avcılar - Söğütlüçeşme

34BZ: Beylikdüzü - Zincirlikuyu

34C: Beylikdüzü - Cevizlibağ

34G: Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

34Z: Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme

ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ NELERDİR?

İETT'nin kendi otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı gibi diğer toplu taşıma araçları kullanılabilir.

GÜNCEL OTOBÜS SEFERLERİNE NASIL ULAŞIRIM?

İETT'nin resmi web sitesi ve yerel haber kaynakları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.