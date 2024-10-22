22 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 22 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 22 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 22 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1600 - Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.

1784 - Rusya, Alaska'nın Kodiak Adası'nda bir koloni kurdu.

1836 - Sam Houston törenlerle Texas Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1917 - Vakit gazetesi, Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından yayımlanmaya başladı.

1919 - Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükûmeti'nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı.

1931 - Amerikan mafya lideri Al Capone vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası aldı.

1937 - Tunceli bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli'nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.

1938 - Chester Carlson fotokopiyi icat etti.

1947 - ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı'na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.

1953 - Laos, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1957 - ABD Vietnam'da ilk zayiatlarını verdi.

1962 - ABD Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikan Donanması Küba'yı ablukaya aldı. Füze krizi Dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

1964 - Jean-Paul Sartre Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı ama ödülü geri çevirdi.

1967 - Apollo 7 uzay aracı Dünya yörüngesinde 163 kez döndükten sonra güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na indi.

1972 - THY'nin Truva uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Bir gün sonra yolcuları serbest bırakan 4 hava korsanı Bulgaristan'a iltica etti.

1975 - Türkiye'nin Viyana büyükelçisi Hüseyin Daniş Tunalıgil görev yaptığı Viyana'da Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları'na mensup üç militan tarafından düzenlenen suikast sonucu öldü.

1976 - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kuruldu.

1980 - Yönetmen Ömer Kavur'un filmi Yusuf ile Kenan Milano'da altın madalya aldı.

1983 - Batı Almanya ve Fransa'da 1 milyon 500 bin kişi nükleer karşıtı protesto gösterisi yaptı.

1988 - Barış Manço'nun televizyon programı 7'den 77'ye TRT'de başladı.

1993 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın öldü. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1997 - Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak Eşkıyayı seçti.

2005 - Eurovision Şarkı Yarışması'nın 50. yılı şerefine Danimarka'da en iyi 14 şarkının yarıştığı bir yarışma yapıldı. İsveçli ABBA grubunun 1974 yılında yarışan Waterloo şarkısı birinci seçildi.

2009 - Windows 7 resmi olarak piyasaya çıktı.